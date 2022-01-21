США передадут Украине боевые вертолеты Ми-17
Соединенные Штаты Америки намерены передать Украине вертолеты Mи-17 для поддержания обороноспособности
Об этом сообщила сегодня на брифинге пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
"Недавно мы сообщили Конгрессу о намерении поставить вертолеты Ми-17, поэтому я бы не сказала, что президент занимает выжидательную позицию", - сообщила она.
Представитель Белого дома подтвердила, что американское правительство разрешило трем странам НАТО (Латвии, Литве и Эстонии) передать Украине ранее поставленное им оружие производства США.
- Напомним, Эстония ждет от Германии разрешения на поставку Украине вооружения – она намерена передать Украине 122-миллиметровые гаубицы.
- 20 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Латвия готова предоставить Украине летальные и нелетальные вооружения. Готовность поставлять Украину военное оборудование подтвердила Чехия.
- Впоследствии министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили получение разрешения от США на поставку оружия Украине.
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