США передадут Украине боевые вертолеты Ми-17

Об этом сообщила сегодня на брифинге пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.



"Недавно мы сообщили Конгрессу о намерении поставить вертолеты Ми-17, поэтому я бы не сказала, что президент занимает выжидательную позицию", - сообщила она.



Представитель Белого дома подтвердила, что американское правительство разрешило трем странам НАТО (Латвии, Литве и Эстонии) передать Украине ранее поставленное им оружие производства США.

Напомним, Эстония ждет от Германии разрешения на поставку Украине вооружения – она намерена передать Украине 122-миллиметровые гаубицы.

20 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Латвия готова предоставить Украине летальные и нелетальные вооружения. Готовность поставлять Украину военное оборудование подтвердила Чехия.

Впоследствии министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили получение разрешения от США на поставку оружия Украине.