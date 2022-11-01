Об этом сообщает официальный сайт Пентагона.

По словам официального представителя минобороны США, две системы NASAMS Украина получит уже в ближайшее время, а еще шесть будут предоставлены позже.

"США передали восемь NASAMS и соответствующие боеприпасы к ним, две из этих систем будут в Украине в ближайшее время, а еще шесть - будет предоставлено позже. Мы также обязались предоставить средства противодействия беспилотникам, включая систему VAMPIRE", - сказал представитель Пентагона.

Он добавил, что Украина получит системы ПВО и других стран.

"Германия согласилась предоставить четыре системы IRIS-T. Они были очень хорошо использованы в Украине. Испания отозвалась на призыв предоставить систему ПВО HAWK. Ряд стран также передал боеприпасы для NASAMS", - рассказали в минобороны США.

26 октября компания-производитель Raytheon Technologies сообщила , что уже передала комплексы NASAMS правительству США и вскоре Украина получит две первые системы.

28 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит первые системы ПВО NASAMS в начале ноября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb