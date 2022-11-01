США передадут Украине 8 систем ПВО NASAMS, 2 из них поступят в ближайшее время, - Пентагон
Украина получит от США восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а две из них будут развернуты уже в ближайшее время
Об этом сообщает официальный сайт Пентагона.
По словам официального представителя минобороны США, две системы NASAMS Украина получит уже в ближайшее время, а еще шесть будут предоставлены позже.
"США передали восемь NASAMS и соответствующие боеприпасы к ним, две из этих систем будут в Украине в ближайшее время, а еще шесть - будет предоставлено позже. Мы также обязались предоставить средства противодействия беспилотникам, включая систему VAMPIRE", - сказал представитель Пентагона.
Он добавил, что Украина получит системы ПВО и других стран.
"Германия согласилась предоставить четыре системы IRIS-T. Они были очень хорошо использованы в Украине. Испания отозвалась на призыв предоставить систему ПВО HAWK. Ряд стран также передал боеприпасы для NASAMS", - рассказали в минобороны США.
- 26 октября компания-производитель Raytheon Technologies сообщила , что уже передала комплексы NASAMS правительству США и вскоре Украина получит две первые системы.
- 28 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит первые системы ПВО NASAMS в начале ноября.
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