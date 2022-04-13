США передадут Украине 500 Javelin, 300 Switchblade, 11 вертолетов Ми-17 и 200 БТР, - Пентагон
Соединенные Штаты передадут ряд боеприпасов и противотанковое оружие для Украины
Об этом в Twitter со ссылкой на данные Пентагона сообщил журналист Стив Герман.
Так, США передадут Киеву 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолетов Ми-17, 18 гаубиц, 300 беспилотников-камикадзе Switchblade, 500 ракет Javelin и тысячи единиц другого противотанкового оружия.
- Напомним, сегодня стало известно, что Белый дом даст $800 млн дополнительной помощи Киеву, которые пойдут на артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты, чтобы помочь украинским силам сдержать большое наступление России с Востока
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