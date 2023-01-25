США передадут Украине 31 танк Abrams на $400 млн, - Bloomberg
Как сообщили журналисты Bloomberg, 25 января Белый дом должен анонсировать передачу в пользу ВСУ 31 танка Abrams, общая стоимость техники составит $400 млн
Об этом сообщили в Bloomberg.
"Администрация президента США Джо Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках соглашения на 400 миллионов долларов", - написала в твиттере репортер информагентства в Дженнифер Якобс.
В статье агентства говорится, что, несмотря на предварительные заявления, 25 января Белый дом предложит Украине танки M1 Abrams. Ранее утверждалось, что техника потребляет слишком много газа и тяжела в овладении украинскими защитниками.
- Ранее в Конгрессе США призвали отправить в Украину танк Abrams, чтобы стимулировать Германию передать "Леопарды".
- Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО последуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.
- 14 января Риши Сунак во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2 .
- Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна готова участвовать в поставках танков для Украины.
- Нидерланды могут выкупить 18 танков Leopard 2, взятых у Германии в аренду, и передать их Украине в пределах танковой коалиции.
- Французские чиновники рассматривают возможность передачи собственных боевых танков Leclerc для нужд Украины, в частности, чтобы обеспечить Берлин общей платформой для поставок Leopard 2.
- 24 января в издании The Wall Street Journal обнародована новость о том, что администрация Байдена склоняется к отправке значительного количества танков Abrams M1 в Украину.
- 25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов.
- Тогда же Испания изменила свое решение о передаче Украине тяжелого вооружения для противодействия российской агрессии. В настоящее время Мадрид может отправить для ВСУ танки Leopard.
- По данным издания Spiegel, Украина должна получить 80 танков от западных партнеров: два батальона Leopard могут находиться в ВСУ уже в конце марта.
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