США передадут Украине 18 катеров - журналист Джек Детч
Новый пакет американской военной помощи Украине будет включать речные и морские катера
Об этом сообщил журналист издания Foreign Policy Джек Детч.
По его словам, США предоставят Украине 18 боевых катеров в пакете военной помощи на 450 миллионов долларов.
Журналист говорит, что его источники, в частности высокопоставленный чиновник Пентагона, утверждают, что в Украину поступят 2 небольшие речные лодки, 6 морских патрульных катеров, 10 защитных лодок средней мощности.
- 24 июня телеканал CNBC сообщил, что Россия пытается помешать поставкам оружия в Украину, но бессильна.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 24 июня, что единственное преимущество, которое есть в России, — это артиллерия. Если Запад даст необходимое оружие, то ВСУ победят в этой войне.
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