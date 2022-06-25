США передадут Украине 18 катеров - журналист Джек Детч

Об этом сообщил журналист издания Foreign Policy Джек Детч.

По его словам, США предоставят Украине 18 боевых катеров в пакете военной помощи на 450 миллионов долларов.

Журналист говорит, что его источники, в частности высокопоставленный чиновник Пентагона, утверждают, что в Украину поступят 2 небольшие речные лодки, 6 морских патрульных катеров, 10 защитных лодок средней мощности.

24 июня телеканал CNBC сообщил, что Россия пытается помешать поставкам оружия в Украину, но бессильна.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 24 июня, что единственное преимущество, которое есть в России, — это артиллерия. Если Запад даст необходимое оружие, то ВСУ победят в этой войне.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb