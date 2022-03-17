США передадут Украине 100 беспилотников-камикадзе Switchblade

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.



США пришлют Украине 100 "дронов-камикадзе" Switchblade в рамках нового оружейного пакета стоимостью 800 миллионов долларов. Известно, что оружие существует в двух вариантах – Switchblade 300 и 600: 300-я модель предназначена для точечных ударов по военным; 600-е – для уничтожения танков или другой техники врага. Командование специальных операций США закупило ее у производителя AeroVironment из Вашингтона.



Switchblade – это роботизированные умные бомбы. Они оснащены камерами, системами наводки и взрывчаткой. Могут автоматически поражать находящиеся за много миль цели, и их можно направлять вокруг целей, пока не настанет подходящее время для удара.



"Американские военные ласково называют их "пчелками". А ВСУ будет чем ужалить заблудшего российского медведя", - шутят украинские военные.

Напомним, Байден назвал Путина военным преступником.

16 марта стало известно, что США предоставит 800 систем противовоздушной обороны для защиты воздушного пространства Украины.

США сохранят в секрете консультации по поставке Украине систем противовоздушной обороны. Они также не будут сообщать местонахождение этих вооружений.