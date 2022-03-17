США передадут Украине 100 беспилотников-камикадзе Switchblade
Речь идет о современных управляемых ракетах, которые могут точно поражать российскую технику и позиции на расстоянии нескольких миль
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
США пришлют Украине 100 "дронов-камикадзе" Switchblade в рамках нового оружейного пакета стоимостью 800 миллионов долларов. Известно, что оружие существует в двух вариантах – Switchblade 300 и 600: 300-я модель предназначена для точечных ударов по военным; 600-е – для уничтожения танков или другой техники врага. Командование специальных операций США закупило ее у производителя AeroVironment из Вашингтона.
Switchblade – это роботизированные умные бомбы. Они оснащены камерами, системами наводки и взрывчаткой. Могут автоматически поражать находящиеся за много миль цели, и их можно направлять вокруг целей, пока не настанет подходящее время для удара.
"Американские военные ласково называют их "пчелками". А ВСУ будет чем ужалить заблудшего российского медведя", - шутят украинские военные.
- Напомним, Байден назвал Путина военным преступником.
- 16 марта стало известно, что США предоставит 800 систем противовоздушной обороны для защиты воздушного пространства Украины.
- США сохранят в секрете консультации по поставке Украине систем противовоздушной обороны. Они также не будут сообщать местонахождение этих вооружений.
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