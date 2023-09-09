США передадут Румынии боевые самолеты после инцидента с падением российского дрона
После вероятного падения осколков российского дрона на территорию Румынии в США заявили, что в ближайшее время передадут стране дополнительные истребители для усиления миссий НАТО по контролю над воздухом
Об этом говорится в заявлении министерства обороны Румынии.
В четверг, 7 сентября, министр национальной обороны Ангел Тилвар встретился с послом США в Румынии Кэтлин Кавалек.
Они рассматривали вопросы, связанные с ситуацией в области безопасности в регионе, а также аспекты оборонного сотрудничества в рамках румынско-американского стратегического партнерства. Официальные лица также обсудили ситуацию, сложившуюся после недавних атак РФ на украинские речные порты вблизи румынских границ.
"Мы приняли дополнительные меры безопасности в приграничной зоне, усилив мониторинг и защиту воздушного пространства. Как заявил в четверг генеральный секретарь НАТО, Альянс значительно усилил свое присутствие в Черноморском регионе. Для нас безопасность наших граждан имеет первостепенное значение, особенно тех, кто живет в районах" , где Россия совершила жестокие нападения на украинские гражданские порты", – сказал глава минобороны Румынии.
Посол Кавалек заявила, что правительство США остается полностью преданным консолидации потенциала Румынии и НАТО с целью защиты и сдерживания любой агрессии против общей территории союзников на восточном фланге.
По ее словам, США хотят продолжать оказывать помощь Румынии для более эффективной защиты национальной территории, в частности, путем развертывания в стране нескольких боевых самолетов ВВС США для усиления миссий НАТО по контролю за воздухом.
Что этому предшествовало
Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации наших пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны, которая является членом НАТО. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.
В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам.
5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил , что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.
Также OSINT-аналитики установили , что российский беспилотник упал на территории Румынии недалеко от одного из пограничных сел.
В среду, 6 сентября, министр Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства национальной обороны обнаружила на территории Румынии вероятные куски российского беспилотника.
Впоследствии президент Клаус Иоганнис заявил , что из-за вероятного падения обломков российского дрона на территорию Румынии нужно провести расследование.
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