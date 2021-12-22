США передадут Литве противотанковые комплексы Javelin на $125 млн
Госдеп США одобрил продажу Литве противотанковых ракетных комплексов Javelin
Об этом сообщает Пентагон, передает Интерфакс-Украина .
Согласно соглашению США передадут Литве 341 ракету FGM-148F, 30 командных пусковых установок, запасных частей, а также будут осуществлять техническую поддержку.
В общей сложности поставят техники на сумму $125 млн.
В США отметили, что это поможет Литве на долгосрочной основе укрепить оборонный потенциал для защиты суверенитета и территориальной целостности с целью удовлетворения потребностей в сфере национальной обороны.
Агентство по сотрудничеству в оборонной и сферах безопасности американского Минобороны сообщило Конгрессу о запланированной передаче противотанковых ракетных комплексов, но не уточнило, заключило ли договор и завершены ли переговоры с Литвой.
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