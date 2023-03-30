США перечислили в госбюджет Украины грант в размере $1,25 млрд
В государственный бюджет Украины от Соединенных Штатов поступили грантовые средства в размере 1,25 миллиарда долларов, которые в основном пойдут на социальные выплаты
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
В ведомстве отметили, что грантовое финансирование будет направлено на частичное возмещение расходов Госбюджета, в частности на пенсионные выплаты, поддержку отдельных программ государственной социальной помощи (помощи для ВПЛ), обеспечение оплаты труда работников государственных органов, сотрудников ГСЧС и работников ОПО.
США предоставили эти средства через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).
С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила от США в форме грантов уже 15,5 млрд долларов.
PEACE – это совместный проект Украины, Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития (МАР) на общую сумму 14,9 млрд долларов и 1,4 млрд евро. Он включает ссуды МБРР, кредиты МАР, гранты Целевого фонда многих доноров.
- Напомним, 29 марта агентство USAID отчиталось , что не выявило "никаких серьезных нарушений", связанных с помощью Украины.
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