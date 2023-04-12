США перебросят в Польшу несколько тысяч своих военных, - премьер Моравецкий

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с вице-президентом США Камалой Гаррис, передает корреспондент Укринформа.

"Госпожа вице-президент сказала об усилении постоянного присутствия", - отметил Моравецкий.

Премьер подчеркнул, что важнейшим сейчас является перебрасывание техники, учитывая российскую агрессию, а также рассказал, что Польша предлагает сотрудничество США на всех уровнях, поскольку это "вакцина от российского империализма". Кроме того, премьер поделился, что в ближайшее время следует ожидать новых американских инвестиций в Польшу, в частности, в военной и высокотехнологичной сферах.