США перебросят в Польшу несколько тысяч своих военных, - премьер Моравецкий
США планируют укрепить свое военное присутствие в Польше, дополнительно перебросив несколько тысяч военных, а также создав военную базу и склады с оружием
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с вице-президентом США Камалой Гаррис, передает корреспондент Укринформа.
"Госпожа вице-президент сказала об усилении постоянного присутствия", - отметил Моравецкий.
Премьер подчеркнул, что важнейшим сейчас является перебрасывание техники, учитывая российскую агрессию, а также рассказал, что Польша предлагает сотрудничество США на всех уровнях, поскольку это "вакцина от российского империализма". Кроме того, премьер поделился, что в ближайшее время следует ожидать новых американских инвестиций в Польшу, в частности, в военной и высокотехнологичной сферах.
- Недавно стало известно , что война в Украине повлекла за собой своеобразный геополитический сдвиг в Европе, переместив "центр тяжести НАТО" в Центральную и Восточную Европу: Польшу и балтийские страны.
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