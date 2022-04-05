США перебросили в Польшу дополнительные силы военной авиации
На авиабазу в польском городе Ласк приземлились американские истребители-бомбардировщики
Об этом сообщает командование Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.
Истребители из числа 2-го авиакрыла Корпуса морской пехоты были переброшены в Польшу с авиабазы Бофорт (штат Южная Каролина).
Туда же прибыли самолеты-заправщики KC-130J Hercules.
"Отправка (истребителей) в Восточную Европу направлена на поддержку коллективной обороны НАТО", - говорится в сообщении ВВС США в Европе и Африке.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил прибытие и сообщил, что американские самолеты прибыли на польскую авиабазу в Ласке. Он назвал это символом поддержки и усилением восточного фланга НАТО.
Кроме того, в Литве были размещены американские подразделения воздушного управления действиями авиации Корпуса морской пехоты.
"Быстрая передислокация морской пехоты США немедленно усиливает сдерживание и оборону на восточном фланге НАТО", – заявили в военном ведомстве США.
- Напомним, только в эти выходные США направили в Украину военной помощи на $800 млн. Еще один пакет на 300 млн – ожидается.
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