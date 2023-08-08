Об этом сообщает Центральное командование ВМС США .

Так, американские подразделения Bataan ARG и 26th MEU доставляют в регион дополнительные авиационные и военно-морские средства, а также военнослужащих ВМС США для "большой гибкости и морских возможностей 5-го флота США".

В ведомстве отметили, что район операций 5-го флота охватывает примерно 2,5 миллиона квадратных миль водного пространства и включает Аравийский залив, Оманский залив, Красное море, части Индийского океана и три критические точки в Ормужском проливе, Суэцком канале и проливе Баб эль-Мандеб.

Десантный корабль может нести более 20 вертолетов и самолетов, включая конвертопланы MV-22 Osprey и штурмовики AV-8B Harrier, а также несколько десантных катеров. А десантный корабль USS Carter Hall также поддерживает ведение операций для разных вертолетов, тактических транспортных средств и десантных катеров.

Как пишет The Hill, представитель 5-го флота США командир Тим Гокинс заявил, что названные подразделения придают "значительную оперативную гибкость и мощь, поскольку мы работаем вместе с международными партнерами для сдерживания дестабилизационной деятельности и деэскалации региональной напряженности, вызванной преследованиями Ираном и захватом торговых судов в начале этого года.

Захват Ираном нефтяных танкеров

В апреле военно-морские силы Ирана захватили нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе. На это 5-й флот ВМС США заявил, что действия Ирана "противоречат международному праву и подрывают региональную безопасность и стабильность". И что Иран должен немедленно освободить нефтяной танкер.

Впоследствии иранская сторона захватила еще одно судно – на этот раз под флагом Панамы.

В июле после очередного нападения Ирана на нефтяной танкер Пентагон решил направить на Ближний Восток дополнительные истребители F-35 и F-16.

А министр обороны США Ллойд Остин также приказал отправить в регион военные корабли, подразделение морской пехоты и десантную группу.