Об этом сообщает The Washington Post .

По информации источников американского издания, США направили военные самолеты в сторону Ирана после получения информации о том, что Тегеран якобы готовит нападение на Саудовскую Аравию.

По данным WP, разведданные свидетельствуют о готовности Ирана нанести удары по целям в Саудовской Аравии с помощью беспилотников и баллистических ракет. А переброска самолетов стала демонстрацией военной силы и иллюстрацией важности партнерства.

В то же время, официальный представитель центрального командования вооруженных сил США Джо Буччио заявил, что США преданы многолетнему стратегическому военному партнерству с Саудовской Аравией, но отказался комментировать эту информацию.

"Мы не будем обсуждать детали операции", - сказал Буччио.

В Саудовской Аравии находятся около 2,5 тыс. американских военных. Известно, что в регионе дислоцированы истребители F-22.

1 ноября Саудовская Аравия предупредила США о том, что Иран готовится в ближайшее время совершить нападение на нее и Ирак, потому что стремится отвлечь внимание населения от продолжающихся более месяца антиправительственных протестов.

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