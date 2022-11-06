США перебросили самолеты поближе к Ирану на фоне угрозы нападения на Саудовскую Аравию, - WP
Соединенные Штаты перебросили самолеты в сторону Ирана из-за опасений Саудовской Аравии относительно нападения Тегерана
Об этом сообщает The Washington Post .
По информации источников американского издания, США направили военные самолеты в сторону Ирана после получения информации о том, что Тегеран якобы готовит нападение на Саудовскую Аравию.
По данным WP, разведданные свидетельствуют о готовности Ирана нанести удары по целям в Саудовской Аравии с помощью беспилотников и баллистических ракет. А переброска самолетов стала демонстрацией военной силы и иллюстрацией важности партнерства.
В то же время, официальный представитель центрального командования вооруженных сил США Джо Буччио заявил, что США преданы многолетнему стратегическому военному партнерству с Саудовской Аравией, но отказался комментировать эту информацию.
"Мы не будем обсуждать детали операции", - сказал Буччио.
В Саудовской Аравии находятся около 2,5 тыс. американских военных. Известно, что в регионе дислоцированы истребители F-22.
- 1 ноября Саудовская Аравия предупредила США о том, что Иран готовится в ближайшее время совершить нападение на нее и Ирак, потому что стремится отвлечь внимание населения от продолжающихся более месяца антиправительственных протестов.
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