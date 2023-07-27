США перебросили истребители F-35 на Ближний Восток из-за атаки РФ на американский дрон
Соединенные Штаты перебросили F-35 на Ближний Восток после атаки российского истребителя на американский дрон 23 июля 2023 года
Об этом сообщило Центральное командование ВВС США.
Отмечается, что 421 экспедиционная истребительная эскадрилья прибыла на авиабазу Хилл в штате Юта. Эти истребители предназначены для защиты национальных интересов Соединенных Штатов, обеспечения региональной безопасности и поддержки свободы судоходства в данном регионе.
Также известно, что истребители F-35 будут дополнять имеющиеся A-10 и F-16, уже действующие в данном регионе.
"Это развертывание демонстрирует приверженность США обеспечению мира и безопасности в регионе из-за морской поддержки и поддержки длительной миссии коалиции по победе над "Исламским государством" в Сирии", - говорится в сообщении.
- 23 июля над Сирией российский самолет-истребитель, пролетая на расстоянии нескольких метров от американского дрона , запустил сигнальные ракеты в его сторону.
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