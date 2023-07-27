Об этом сообщило Центральное командование ВВС США.

Отмечается, что 421 экспедиционная истребительная эскадрилья прибыла на авиабазу Хилл в штате Юта. Эти истребители предназначены для защиты национальных интересов Соединенных Штатов, обеспечения региональной безопасности и поддержки свободы судоходства в данном регионе.

Также известно, что истребители F-35 будут дополнять имеющиеся A-10 и F-16, уже действующие в данном регионе.

"Это развертывание демонстрирует приверженность США обеспечению мира и безопасности в регионе из-за морской поддержки и поддержки длительной миссии коалиции по победе над "Исламским государством" в Сирии", - говорится в сообщении.