США перебросили истребители F-22 в Эстонию

Об этом сообщает боевое командование ВВС США.

Для сдерживания агрессии в Балтийском регионе в понедельник, 8 мая, на эстонскую авиабазу Эмари была опрокинута боевая авиация США. Самолеты прибыли из Польши.

Истребители пятого поколения США поддерживают миссию по защите воздушного пространства союзников в регионе.

В начале апреля 12 истребителей F-22 Raptor были переброшены из Соединенных Штатов на базу ВВС Повидз в Польше для дополнения объединенных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны НАТО на восточном фланге.