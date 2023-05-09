США перебросили истребители F-22 в Эстонию
Соединенные Штаты опрокинули в Эстонию свои истребители пятого поколения F-22 Rapto
Об этом сообщает боевое командование ВВС США.
Для сдерживания агрессии в Балтийском регионе в понедельник, 8 мая, на эстонскую авиабазу Эмари была опрокинута боевая авиация США. Самолеты прибыли из Польши.
Истребители пятого поколения США поддерживают миссию по защите воздушного пространства союзников в регионе.
В начале апреля 12 истребителей F-22 Raptor были переброшены из Соединенных Штатов на базу ВВС Повидз в Польше для дополнения объединенных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны НАТО на восточном фланге.
- 12 апреля премьер-министр Польши Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США планируют укрепить свое военное присутствие в Польше, дополнительно перебросив несколько тысяч военных, а также создав военную базу и склады с оружием.
- 20 апреля правительство Эстонии приняло решение направить в Украину партию крупнокалиберных артиллерийских снарядов
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.28
Покупка 37.28Продажа 37.86
-
EUR
Покупка 40.82Продажа 41.74
- Актуальное
- Важное