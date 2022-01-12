США ожидают от России объяснений новых военных учений в четырех областях у украинской границы

Об этом Прайс сказал на брифинге 11 января, передает Еспресо.TV.

"Мы считаем, что в этом случае деэскалация означала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, чтобы эти учения прекратились или их объяснили, а также вернули тяжелое вооружение к местам обычного хранения", - сказал Прайс.



Он подчеркнул, что любые законные военные учения РФ должны быть прозрачными. Прайс отметил, что россияне стянули войска и технику к украинским границам в течение последних нескольких месяцев. По его мнению, это было сделано "в целях устрашения и принуждения".



По словам представителя Госдепартамента, главная обеспокоенность США - это то, что РФ может прибегнуть к сценарию, который был в 2014 году, когда россияне "придумывали причудливые объяснения и оправдания, почему им нужно пересечь украинскую границу".



В то же время, США стремятся сделать все возможное для дипломатического разрешения конфликта на Донбассе и будут реагировать на российскую агрессию до тех пор, пока она будет продолжаться. В частности, потребовать, чтобы Россия покинула оккупированный Крым.



"Попытка аннексии Крыма – это то, на что мы реагируем с 2014 года, и там действуют санкции, и будут действовать, и будут меры по привлечению Российской Федерации к ответственности за ее агрессию до тех пор, как поскольку эта агрессия сохраняется", – сказал Прайс.

Напомним, 11 января в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях Российской Федерации начались учения со стрельбами, в которых участвуют около 3 тыс. военных и 300 единиц военной техники.

Заместитель госсекретаря США Нуланд заявила, что Россия подготовила план внутреннего саботажа и дестабилизации в Украине.

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