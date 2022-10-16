Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

"Использование ядерного оружия на поле боя в Украине - это использование ядерного оружия на поле боя в Украине, и мы не будем нарезать салями (медлить, действовать постепенно, - ред.). Мнение о том, что здесь существуют какие-то отличия в использовании, я считаю, опасная идея", - подчеркнул он.

Таким образом Салливан ответил на гипотетический вопрос журналистки Даны Беш о том, будут ли США относиться к "тактическому" использованию ядерного оружия - поражению небольшой цели или взрыву в Черном море, например - иначе, чем к широкомасштабным атакам.

"С нашей точки зрения, мы считаем, что Соединенные Штаты обязаны, работая с нашими союзниками по НАТО и партнерами и другими ответственными странами по всему миру, включая такие, как Китай и Индия, прислать очень четкое и решительное сообщение России, что они не должны рассматривать использование ядерного оружия в этом конфликте", – добавил он.

15 октября бывший командующий Сухопутными войсками США на Европейском континенте генерал-лейтенант Бен Ходжес высказал мнение, что США будут вынуждены дать ответ на использование тактического ядерного оружия Россией, поскольку за этим внимательно наблюдают как Китай, так и Иран и Северная Корея. Бен Ходжес отметил, что никто не знает, будет ли это ядерный ответ или может быть комбинация конвенционных и неконвенционных шагов, понятно, что будет катастрофически, в Кремле знают об этом.