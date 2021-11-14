США ответили на обвинение Путина в дестабилизации в Черном море
В посольстве США в Украине заявили, что все корабли имеют право мирного прохода через иностранные территориальные воды
Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.
Таким образом, в дипломатическом представительстве США отреагировали на обвинение президента России Владимира Путина в дестабилизации ситуации в акватории Черного моря, прозвучавшее накануне, 13 ноября.
"Все корабли имеют право мирного прохода через иностранные территориальные моря, в том числе Черное море. ВМС США, Украины, Турции и Румынии продемонстрировали нашу общую приверженность безопасности и стабильности путем успешного планового прохождения Черного моря. Ни одной стране нельзя позволять незаконно ограничивать свободу судоходства, которая жизненно важна для глобальной торговли и экономической безопасности", - заявили в посольстве США.
- Напомним, 13 ноября украинские Военно-морские силы провели в Черном море совместные учения с кораблями ВМС США, Турции и Румынии.
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