США ответили на обвинение Путина в дестабилизации в Черном море

Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.

Таким образом, в дипломатическом представительстве США отреагировали на обвинение президента России Владимира Путина в дестабилизации ситуации в акватории Черного моря, прозвучавшее накануне, 13 ноября.

"Все корабли имеют право мирного прохода через иностранные территориальные моря, в том числе Черное море. ВМС США, Украины, Турции и Румынии продемонстрировали нашу общую приверженность безопасности и стабильности путем успешного планового прохождения Черного моря. Ни одной стране нельзя позволять незаконно ограничивать свободу судоходства, которая жизненно важна для глобальной торговли и экономической безопасности", - заявили в посольстве США.