Об этом сообщает журналистка Sky News Дебора Гейнс со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

По словам министра, согласно обновленным данным Вашингтона, потери России в полномасштабной войне против Украины превышают 220 тысяч убитых и раненых солдат.

Такие данные Уоллес озвучил во время брифинга со своим шведским коллегой в Лондоне.