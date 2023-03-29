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Главная война с Россией США оценивают, что число российских потерь в Украине достигает 220 тыс. убитых и раненых, - министр обороны Британии

США оценивают, что число российских потерь в Украине достигает 220 тыс. убитых и раненых, - министр обороны Британии

29 мартa, 2023 среда
16:48
война с Россией

В Соединенных Шатах Америки подсчитали, что армия РФ потеряла уже несколько сот тысяч солдат с начала полномасштабной войны в Украине

Об этом сообщает журналистка Sky News Дебора Гейнс со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

По словам министра, согласно обновленным данным Вашингтона, потери России в полномасштабной войне против Украины превышают 220 тысяч убитых и раненых солдат.

Такие данные Уоллес озвучил во время брифинга со своим шведским коллегой в Лондоне.

  • 29 марта стало известно, что по данным Генштаба с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 172 340 военных, 3 609 танков, 306 самолетов и 291 вертолет.
  • Российская армия в дальнейшем несет тяжелые потери, однако последствия мобилизации различаются в регионах РФ: смертность боевиков с востока более чем в 30 раз выше, чем из Москвы.
  • 23 марта Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что РФ любой ценой стремится захватить Бахмут, однако ВСУ смогут воспользоваться потерями РФ.
Мир
Украина
потери окуппантов
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