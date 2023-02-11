США отреагировали на информацию о пролете ракет РФ над территорией НАТО

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель, передает Sky News.

Он отметил, что "нет никаких признаков российской военной угрозы" Молдове или Румынии после того, как появились слухи о возможной реакции НАТО на пролет ракет в румынском воздушном пространстве, пишет издание.

"Мы поддерживаем тесный контакт и связь с нашими молдавскими партнерами и румынскими союзниками", - добавил Патель.