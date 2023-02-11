США отреагировали на информацию о пролете ракет РФ над территорией НАТО
Соединенные Штаты Америки пока не фиксируют какой-либо угрозы Румынии и Молдове после того, как в их воздушном пространстве были обнаружены российские ракеты.
Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель, передает Sky News.
Он отметил, что "нет никаких признаков российской военной угрозы" Молдове или Румынии после того, как появились слухи о возможной реакции НАТО на пролет ракет в румынском воздушном пространстве, пишет издание.
"Мы поддерживаем тесный контакт и связь с нашими молдавскими партнерами и румынскими союзниками", - добавил Патель.
- Напомним, ранее стало известно, что россияне сегодня, 10 февраля, в который раз массово обстреляли Украину. Две ракеты, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. Кишинев подтвердил эту информацию, а Бухарест опроверг.
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