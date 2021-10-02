США отреагировали на арест Саакашвили в Грузии

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

По ее словам, дело Саакашвили станет тестом для грузинского правосудия.

"Что касается Саакашвили, этот процесс и дело станут тестом для судебной системы и правосудия в Грузии, насколько беспристрастно, справедливо и открыто он будет проходить. Мы, конечно, внимательно следим за этим процессом. Надеемся, это будет в соответствии с грузинским законодательством и международными обязательствами ", - сказала Дегнан.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

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