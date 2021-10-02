США отреагировали на арест Саакашвили в Грузии
Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала дело арестованного в Тбилиси экс-президента страны Михаила Саакашвили тестом для судебной системы
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
По ее словам, дело Саакашвили станет тестом для грузинского правосудия.
"Что касается Саакашвили, этот процесс и дело станут тестом для судебной системы и правосудия в Грузии, насколько беспристрастно, справедливо и открыто он будет проходить. Мы, конечно, внимательно следим за этим процессом. Надеемся, это будет в соответствии с грузинским законодательством и международными обязательствами ", - сказала Дегнан.Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве из-за задержания бывшего президента Грузии Саакашвили в Тбилиси.
- Представитель президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании экс-президента Грузии Саакашвили.
- 2 октября стало известно, что Михеил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- Кроме этого, 2 октября Михеил Саакашвили обнародовал письмо из тюрьмы и призвал грузин принять участие в парламентских выборах.
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