США отправят в Польшу еще 3 тыс. военных, чтобы успокоить союзников по НАТО, - Reuters
Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни отправят в Польшу еще 3 тыс. своих военных на фоне военного наращивания России у украинской границы и российско-белорусских учений
Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает Reuters.
"Соединенные Штаты Америки отправят 3 тыс. дополнительных военных в Польшу в ближайшие дни, чтобы попытаться успокоить союзников по НАТО. Ожидается, что они будут в Польше на следующей неделе", - говорится в сообщении.
Официальные лица заявили, что войска развернут не из сил США в Европе, а из 82-й воздушно-десантной дивизии, которая дислоцируется в штате Северная Каролина.
"Один из чиновников сказал, что приказ о развертывании подписал министр обороны Ллойд Остин по указанию президента Джо Байдена", - передает издание.
- Напомним, 2 февраля президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе из-за роста угрозы со стороны России.
- 7 февраля в Польшу прибыли два самолета с американскими военными.
- 11 февраля США завершили опрокидывание в Польшу 1700 военных.
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