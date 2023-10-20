США отправят в Израиль ранее купленные у него две системы ПВО "Железный купол", - Reuters

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя США и ассистента в конгрессе.

Отмечается, что министерство обороны США сообщило членам конгресса, что планирует передать системы "Железный купол" в аренду Израилю. В этом типе денежного соглашения право принадлежности остается за Штатами.

Передача систем ПВО обратно в Израиль может состояться в течение нескольких дней.

Пентагон рассматривал и тестировал эти системы как способ защиты территории Гуама от китайских ракет.