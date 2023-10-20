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Главная Мир США отправят в Израиль ранее купленные у него две системы ПВО "Железный купол", - Reuters

США отправят в Израиль ранее купленные у него две системы ПВО "Железный купол", - Reuters

20 октября, 2023 пятница
10:57
Мир

Соединенные Штаты планируют отправить Израилю две системы противовоздушной обороны "Железный купол", которые ранее приобрели у страны

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя США и ассистента в конгрессе.

Отмечается, что министерство обороны США сообщило членам конгресса, что планирует передать системы "Железный купол" в аренду Израилю. В этом типе денежного соглашения право принадлежности остается за Штатами.

Передача систем ПВО обратно в Израиль может состояться в течение нескольких дней.

Пентагон рассматривал и тестировал эти системы как способ защиты территории Гуама от китайских ракет.

  • Утром 18 октября Байден прибыл в Израиль и провел встречу с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ.
  • Позже Джо Байден выступил с речью о войне в Украине и Израиле.
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