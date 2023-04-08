США отправят в Европу делегации чиновников, чтобы убедить бизнес уйти из РФ
Высокопоставленные должностные лица Министерства финансов США планируют в течение апреля посетить страны, компании из которых все еще ведут бизнес с Россией. Цель – предупредить о последствиях продолжения сотрудничества с агрессором
Об этом сообщает Associated Press.
В американскую делегацию войдут специалисты по санкциям и финансированию терроризма. Прежде всего чиновники преследуют цель убедить бизнес уйти из России и прекратить любое сотрудничество с агрессором.
Как отмечают источники AP, компании, продолжающие работать с РФ, должны выбрать между двумя вариантами развития событий:
- продолжать работать с российским правительством и обеспечивать Москву материальной поддержкой;
- вести дела со странами, представляющими 50% мировой экономики.
В Европу отправятся чиновники Минфина Лиз Розенберг и Брайан Нельсон. Они встретятся с руководителями финансовых учреждений Швейцарии, Италии и Германии.
Розенберг также посетит Казахстан, чтобы убедить предпринимателей страны не оказывать материальную или иную поддержку России.
- Президент США Джо Байден подписал указ, которым еще на один год продлил санкции против РФ, введенные в апреле 2021 года из-за вредной внешней деятельности правительства России и расширенные в марте 2022 года после полномасштабного вторжения в Украину.
- Норвегия присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России, объявленному 25 февраля 2023 года.
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