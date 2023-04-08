Об этом сообщает Associated Press.

В американскую делегацию войдут специалисты по санкциям и финансированию терроризма. Прежде всего чиновники преследуют цель убедить бизнес уйти из России и прекратить любое сотрудничество с агрессором.

Как отмечают источники AP, компании, продолжающие работать с РФ, должны выбрать между двумя вариантами развития событий:

продолжать работать с российским правительством и обеспечивать Москву материальной поддержкой;

вести дела со странами, представляющими 50% мировой экономики.

В Европу отправятся чиновники Минфина Лиз Розенберг и Брайан Нельсон. Они встретятся с руководителями финансовых учреждений Швейцарии, Италии и Германии.

Розенберг также посетит Казахстан, чтобы убедить предпринимателей страны не оказывать материальную или иную поддержку России.