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США отправят новый пакет помощи для Украины уже на этой неделе, - Кирби

3 апреля, 2023 понедельник
19:49
Мир

США готовятся в течение этой недели объявить новый пакет оборонной помощи Украине

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Sky News.

Кирби отметил, что Украина продолжает вести упорную борьбу против россиян и украинским военным необходима поддержка.

Что именно войдет в новый пакет, пока неизвестно.

  • Напомним, Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил , что благодаря военной помощи Соединенных Штатов Америки и европейских стран после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина стала третьим импортером оружия в мире.
Новости
война с Россией
США
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