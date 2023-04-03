США отправят новый пакет помощи для Украины уже на этой неделе, - Кирби

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Sky News.

Кирби отметил, что Украина продолжает вести упорную борьбу против россиян и украинским военным необходима поддержка.

Что именно войдет в новый пакет, пока неизвестно.