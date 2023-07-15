США отправят F-16 для защиты кораблей в Персидском заливе от иранских захватов
Соединенные Штаты отправят истребители F-16 в Ормузский пролив, чтобы защитить корабли от иранских захватов
Об этом заявил высокопоставленный чиновник обороны США, пишет Associated Press.
Отмечается, что по словам чиновника, Соединенные Штаты отправят истребители F-16 в регион Персидского залива в эти выходные, чтобы усилить патрулировавшие там более недели штурмовики A-10.
"Этот шаг был сделан после того, как на прошлой неделе Иран попытался захватить два нефтяных танкера вблизи пролива, открыв огонь по одному из них", - говорится в сообщении.
Военно-морские силы США заявили, что в обоих случаях иранские военно-морские корабли отступили, когда на место происшествия прибыл ракетный эсминец USS McFaul.
К тому же представитель оборонного ведомства сказал, что Соединенные Штаты рассматривают ряд военных вариантов противодействия усилению российской агрессии в небе над Сирией, которая осложнила попытки нанести удар по лидеру группировки "Исламское государство" в минувшие выходные.
В то же время чиновник отказался рассказать детали вариантов, но сказал, что США не уступят ни одну территорию и будут продолжать выполнять полеты в западной части страны с миссиями против Исламского государства.
- 3 июня командующий ВМС Ирана Шахрам Иране заявил , что Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Ирак планируют сформировать военно-морской альянс.
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