США отправят F-16 для защиты кораблей в Персидском заливе от иранских захватов

Об этом заявил высокопоставленный чиновник обороны США, пишет Associated Press.

Отмечается, что по словам чиновника, Соединенные Штаты отправят истребители F-16 в регион Персидского залива в эти выходные, чтобы усилить патрулировавшие там более недели штурмовики A-10.

"Этот шаг был сделан после того, как на прошлой неделе Иран попытался захватить два нефтяных танкера вблизи пролива, открыв огонь по одному из них", - говорится в сообщении.

Военно-морские силы США заявили, что в обоих случаях иранские военно-морские корабли отступили, когда на место происшествия прибыл ракетный эсминец USS McFaul.

К тому же представитель оборонного ведомства сказал, что Соединенные Штаты рассматривают ряд военных вариантов противодействия усилению российской агрессии в небе над Сирией, которая осложнила попытки нанести удар по лидеру группировки "Исламское государство" в минувшие выходные.

В то же время чиновник отказался рассказать детали вариантов, но сказал, что США не уступят ни одну территорию и будут продолжать выполнять полеты в западной части страны с миссиями против Исламского государства.