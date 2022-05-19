США отправит Украине гаубицы с боеприпасами

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Морские пехотинцы Корпуса морской пехоты США готовят буксированные 155-мм гаубицы M777 к отправке вместе с другими средствами снабжения и боеприпасами в рамках безопасности США Украине", - говорится в сообщении.

Украина вышла на первое место в мире по объемам снабжения оружием из США.

В Министерстве обороны США считают , что поставки гаубиц M-777 позволили украинским военным достичь успехов в Харьковской области и на Донбассе.

17 мая Сенат США при предварительном голосовании одобрил пакет помощи Украине на $40 млрд.

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