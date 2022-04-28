США отправили в Украину более половины обещанных гаубиц, – пресс-секретарь Пентагона

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга 27 апреля, передает CNN.

"По состоянию на сегодняшний день, без указания общего количества, более половины этих гаубиц уже находится в Украине", – рассказал он.

Представитель Пентагона также добавил, что подготовлены для работы на этих гаубицах 50 украинских военных специалистов уже завершили обучение и возвращаются в Украину. В качестве инструкторов они будут обучать военных работать с этими артиллерийскими системами.

Кроме того, правительство Австралии по запросу США и Украины отправит Киеву очередную военную и гуманитарную помощь в виде шести гаубиц, боеприпасов, гуманитарки и энергетического угля.

Отметим, с начала полномасштабной российской агрессии Украина получила от союзников $5 млрд помощи.

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