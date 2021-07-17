США отправили в Украину 2 млн доз вакцины Moderna
Соединенные Штаты отправили в Украину 2 млн доз вакцины от коронавируса Moderna
Об этом сообщает Голос Америки.
Соединенные Штаты отправили в Украину 2 млн доз вакцины Moderna от COVID-19 в рамках международной программы предоставления вакцин COVAX.
Дозы выделены в рамках обещания президента США Джо Байдена делиться вакцинами с другими странами мира через COVAX и напрямую.
"Научные команды, юристы и регуляторные органы обеих стран сотрудничали для того, чтобы обеспечить быструю поставку безопасных и эффективных партий вакцин", - заявили в Белом доме.
- Напомним, 16 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украину на выходных должны прибыть 2 млн доз американской вакцины от COVID-19 Moderna.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.33
- Актуальное
- Важное