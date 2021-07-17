США отправили в Украину 2 млн доз вакцины Moderna

Об этом сообщает Голос Америки.

Соединенные Штаты отправили в Украину 2 млн доз вакцины Moderna от COVID-19 в рамках международной программы предоставления вакцин COVAX.

Дозы выделены в рамках обещания президента США Джо Байдена делиться вакцинами с другими странами мира через COVAX и напрямую.

"Научные команды, юристы и регуляторные органы обеих стран сотрудничали для того, чтобы обеспечить быструю поставку безопасных и эффективных партий вакцин", - заявили в Белом доме.