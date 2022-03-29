США отправили в Германию шесть специальных самолетов для усиления восточного фланга НАТО
Авиация не будет использована против русских войск в Украине, ее направили для усиления обороны на восточном крыле НАТО
Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте Пентагона.
Министерство обороны США отправило в Европу шесть самолетов, специализирующихся на радиоэлектронной борьбе, и около 240 военнослужащих военно-морских сил США для усиления обороны на восточном крыле НАТО.
Известно, что самолеты будут базироваться в Германии.
"Эти "Гроулеры" оборудованы для выполнения разнообразных миссий. Но они специализируются на миссиях радиоэлектронной борьбы, используя набор датчиков помех, чтобы запутать вражеские радары, помогая подавить операции противовоздушной обороны противника", – говорится в сообщении.
В Пентагоне отмечают, что самолеты не предназначены для использования против российских войск в Украине. Такое решение было принято, чтобы повысить готовность и усилить позицию коллективной обороны НАТО, а также увеличить возможности воздушной интеграции с союзниками и странами-партнерами.
- Напомним, Великобритания размещает в Польше ПВО Sky Sabre для укрепления восточного фланга НАТО.
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