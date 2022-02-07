США отправили в Европу миссию для координации санкций против РФ

Об этом во время брифинга сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает Эспрессо.TV.

"Делегация США, в которую вошли должностные лица Минфина и Госдепартамента, включая помощника министра финансов по финансированию терроризма и финансовых преступлений Элизабет Розенберг... отправилась в Европу для обсуждения технических вопросов по координации ответа на агрессию России", - заявил Прайс.

Спикер отметил, что в течение нескольких последних недель вопрос последствий для России обсуждался на стратегическом уровне. По его словам, дискуссии были подробными, ведь есть много нюансов о том, как Запад должен отвечать на агрессию РФ.

"Наши представители встретятся с коллегами в Европе, чтобы продолжить техническое обсуждение", - добавил Прайс.



Напомним, ранее 7 февраля министер иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Запад готов уплатить экономическую цену и ввести жесткие санкции против РФ, если произойдет вторжение в Украину.



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