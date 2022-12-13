США отправили Украине энергетическое оборудование на сумму $13 млн
Соединенные Штаты Америки отправили Украине первую партию энергетического оборудования для поддержки энергоинфраструктуры Украины
Об этом сообщает Reuters.
Отмечают, что первый транш является частью пособия в размере 53 млн долларов. В него входит энергетическое оборудование на сумму 13 млн долларов. Об этом сообщил один из американских чиновников. Другое американское высокопоставленное должностное лицо отметил, что оборудование вылетело из военной базы в США.
"Наша стратегия сейчас состоит в первую очередь в том, чтобы помочь Украине защитить себя от этих умышленных атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру, поскольку это может перерасти в гуманитарную катастрофу", - заявил один из чиновников.
- 8 декабря администрация президента США Джо Байдена провела встречу с руководством энергокомпании, в ходе которой обсудили возможные варианты помощи энергетической инфраструктуре Украины.
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