США отправили на Ближний Восток силы быстрого реагирования морской пехоты, - CNN
Соединенные Штаты отправили силы быстрого реагирования морской пехоты к восточной части Средиземного моря на фоне беспокойства по поводу обострения ситуации в Газе
Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.
"26-е экспедиционное подразделение морской пехоты на борту десантного корабля USS Bataan в последние недели действовало в водах Ближнего Востока, но в конце прошлой недели оно начало прокладывать путь к Суэцкому каналу", - говорится в сообщении.
Известно, что Bataan сейчас находится в Красном море и скоро перейдет в восточное Средиземное море.
Отмечается, что этот шаг разместит подразделение морской пехоты поближе к Ливану и Израилю, поскольку США предупредили своих граждан покинуть Ливан. Основной задачей экспедиционного подразделения морской пехоты является помощь гражданским лицам в эвакуации.
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