США отправили на Ближний Восток силы быстрого реагирования морской пехоты, - CNN

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

"26-е экспедиционное подразделение морской пехоты на борту десантного корабля USS Bataan в последние недели действовало в водах Ближнего Востока, но в конце прошлой недели оно начало прокладывать путь к Суэцкому каналу", - говорится в сообщении.

Известно, что Bataan сейчас находится в Красном море и скоро перейдет в восточное Средиземное море.

Отмечается, что этот шаг разместит подразделение морской пехоты поближе к Ливану и Израилю, поскольку США предупредили своих граждан покинуть Ливан. Основной задачей экспедиционного подразделения морской пехоты является помощь гражданским лицам в эвакуации.