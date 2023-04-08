США отправили на Ближний Восток подводную лодку, способную нести более 150 ракет
В субботу, 8 апреля, военно-морские силы США заявили, что отправили на Ближний Восток атомную подводную лодку с управляемыми ракетами
Об этом информирует Reuters.
Отмечают, что лодку Florida направили для поддержки базирующегося в Бахрейне Пятого флота США.
По словам командующего Тимоти Хокинса, лодка вошла в регион в четверг, 6 апреля. Уже 7 апреля она начала транзит через Суэцкий канал.
"Она способна нести до 154 крылатых ракет "Томагавк" и развернута в составе пятого флота США для обеспечения региональной безопасности и стабильности на море", – заявил Хокинс.
- 4 апреля стало известно, что чиновники США обсуждают новый подход в переговорах с Ираном и допускают заключение соглашения, которое позволит ограничить ядерное развитие страны.
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