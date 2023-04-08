Об этом информирует Reuters.

Отмечают, что лодку Florida направили для поддержки базирующегося в Бахрейне Пятого флота США.

По словам командующего Тимоти Хокинса, лодка вошла в регион в четверг, 6 апреля. Уже 7 апреля она начала транзит через Суэцкий канал.

"Она способна нести до 154 крылатых ракет "Томагавк" и развернута в составе пятого флота США для обеспечения региональной безопасности и стабильности на море", – заявил Хокинс.