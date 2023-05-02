США отменяют обязательную вакцинацию от COVID-19 для иностранных туристов
С 12 мая США отменят требования по вакцинации против COVID-19 для федеральных служащих, подрядчиков, международных авиапассажиров
Об этом сообщили в Белом доме.
"Сегодня мы объявляем, что администрация отменяет требования по вакцинации против COVID-19 для федеральных служащих, федеральных подрядчиков и международных авиапутешественников в конце дня 11 мая – в тот же день, когда заканчивается чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения COVID-19", – говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в администрации Байдена, министерство здравоохранения и социальных служб США объявило, что начнет процесс отмены требований по вакцинации ряда других категорий граждан и нерезидентов. В ближайшие дни обнародуют дополнительные подробности об отмене этих требований.
В Белом доме отметили, что введенные ранее требования к вакцинации помогли "гарантировать безопасность работников критически важных рабочих сил, в том числе тех, кто работает в секторах здравоохранения и образования, защитить себя и обслуживаемое им население и укрепить их способность предоставлять услуги без сбоев в работе".
За информацией администрации Байдена, около 270 миллионов американцев получили по крайней мере одну вакцину против COVID-19.
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