Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Известно, что Блинкен намерен провести встречи в Пекине в начале следующей недели. Это был бы первый визит высокопоставленного дипломата США за пять лет. Однако сообщается, что после появления воздушного шара, который в Пентагоне решили не сбивать, американские чиновники решили, что это будет неправильным сигналом.

Представители Белого дома и Государственного департамента США не ответили на запросы агентства о комментариях.

Кроме этого, отмечается, что Китай предпринял примирительные шаги, чтобы уладить инцидент. В частности, Министерство иностранных дел КНР заявило, что "жалеет, что гражданский дирижабль вошел в воздушное пространство США из-за действий неподконтрольных ему сил".

Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что воздушный шар проводил климатические исследования.