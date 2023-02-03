США отменили визит Блинкена в Китай из-за инцидента со шпионским воздушным шаром, - Bloomberg
Администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.
Известно, что Блинкен намерен провести встречи в Пекине в начале следующей недели. Это был бы первый визит высокопоставленного дипломата США за пять лет. Однако сообщается, что после появления воздушного шара, который в Пентагоне решили не сбивать, американские чиновники решили, что это будет неправильным сигналом.
Представители Белого дома и Государственного департамента США не ответили на запросы агентства о комментариях.
Кроме этого, отмечается, что Китай предпринял примирительные шаги, чтобы уладить инцидент. В частности, Министерство иностранных дел КНР заявило, что "жалеет, что гражданский дирижабль вошел в воздушное пространство США из-за действий неподконтрольных ему сил".
Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что воздушный шар проводил климатические исследования.
- 31 января Блинкен заявил , что США намерены продолжать взаимодействие с Израилем и другими странами, чтобы не дать Ирану завладеть ядерным оружием и поставлять беспилотники в Россию, применяющую их для ударов по территории Украины.
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