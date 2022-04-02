США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты во избежание ядерной эскалации из РФ

Об этом заявили в воздушных силах США, сообщает Reuters .



Пентагон впервые объявил о задержке испытания 2 марта после того, как Россия заявила, что приводит свои ядерные силы в состояние повышенной готовности. Тогда Вашингтон заявил, что обеим странам необходимо "учитывать риск просчетов и принимать меры для уменьшения этих рисков". Но публично США заявили о намерении лишь немного отложить тест, а не отменить.



Пресс-секретарь ВВС США Энн Стефанек заявила, что новое решение отменить испытания ракеты LGM-30G Minuteman III было вызвано теми же причинами, что и тогда, когда оно было отложено впервые. Следующий тест Minuteman III планируется провести позже в этом году.



"ВВС уверены в готовности стратегических сил США", - сказала Стефанек.



Сенатор США Джим Инхоф, главный республиканец в комитете Сената по вооруженным силам, в марте выразил разочарование в связи с задержкой испытания, по его словам, критически важной для обеспечения эффективности ядерного сдерживания США.



Ракета Minuteman III является ключевой частью стратегического арсенала американских военных, имеет радиус действия более 9660 км и может двигаться со скоростью примерно 24 000 км/ч.

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