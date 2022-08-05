Об этом передает Politico.

Так, Пентагон приказал авианосцу USS Ronald Reagan остаться в районе вблизи Тайваня для мониторинга ситуации, поскольку Китай запускает ракеты в этом регионе.

Также США отложили запланированное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III во избежание роста напряженности, сообщил спикер совета национальной безопасности Джон Кирби.

"Пока Китай участвует в дестабилизирующих военных учениях вокруг Тайваня, США демонстрируют поведение ответственного ядерного государства, уменьшая риски просчетов и неправильного восприятия", - отметил он.



Ударная группа американских авианосцев базируется в Японии и действует в западной части Тихого океана. В последние дни такой корабль плавал в Восточно-Китайском и Филиппинском морях.

В Белом доме заявили, что не намерены обострять ситуацию вокруг Тайваня, но и покидать воду острова пока не планируют.

"Мы не будем стремиться и не хотим кризиса. В то же время мы не будем препятствовать действовать в морях и небе западной части Тихого океана", – добавил Кирби.



2 августа спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". После этого Китай заявил о военных учениях вокруг острова.

3 августа издание CNN сообщило: Нэнси Пелоси заявила, что посетила Тайвань, чтобы дать понять, что США не откажутся от поддержки острова.

Впоследствии главы МИД стран G7 поддержали визит Пелоси в Тайвань.

4 августа правительство Японии заявило, что пять баллистических ракет, запущенных китайскими военными во время учений у Тайваня, упали в исключительную экономическую зону Японии.

Тогда же Тайвань отменил полеты авиакомпаний, поскольку военно-морские силы Китая открыли учебный артиллерийский огонь вблизи острова.

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