США отложили испытания баллистической ракеты и оставят авианосец у берегов Тайваня для мониторинга учений Китая
Соединенные Штаты отложили запланированный тестовый запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, а также оставят на неопределенное время авианосец USS Ronald Reagan у берегов Тайваня для наблюдения за ситуацией через военные учения Китая
Об этом передает Politico.
Так, Пентагон приказал авианосцу USS Ronald Reagan остаться в районе вблизи Тайваня для мониторинга ситуации, поскольку Китай запускает ракеты в этом регионе.
Также США отложили запланированное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III во избежание роста напряженности, сообщил спикер совета национальной безопасности Джон Кирби.
"Пока Китай участвует в дестабилизирующих военных учениях вокруг Тайваня, США демонстрируют поведение ответственного ядерного государства, уменьшая риски просчетов и неправильного восприятия", - отметил он.
Ударная группа американских авианосцев базируется в Японии и действует в западной части Тихого океана. В последние дни такой корабль плавал в Восточно-Китайском и Филиппинском морях.
В Белом доме заявили, что не намерены обострять ситуацию вокруг Тайваня, но и покидать воду острова пока не планируют.
"Мы не будем стремиться и не хотим кризиса. В то же время мы не будем препятствовать действовать в морях и небе западной части Тихого океана", – добавил Кирби.
- 2 августа спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". После этого Китай заявил о военных учениях вокруг острова.
- 3 августа издание CNN сообщило: Нэнси Пелоси заявила, что посетила Тайвань, чтобы дать понять, что США не откажутся от поддержки острова.
- Впоследствии главы МИД стран G7 поддержали визит Пелоси в Тайвань.
- 4 августа правительство Японии заявило, что пять баллистических ракет, запущенных китайскими военными во время учений у Тайваня, упали в исключительную экономическую зону Японии.
- Тогда же Тайвань отменил полеты авиакомпаний, поскольку военно-морские силы Китая открыли учебный артиллерийский огонь вблизи острова.
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