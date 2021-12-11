США отложили дополнительную военную помощь Украине на $200 млн, - NBC
Белый дом отложил предоставление Украине нового пакета военной помощи Украине на $200 млн
Об этом сообщает NBC.
По информации источников, администрация президента США Джо Байдена отложила предоставление Украине заранее подготовленного пакета военной помощи на сумму $200 млн.
Телеканал утверждает, что о выделении этого пакета помощи должно быть официально объявлено на прошлой неделе, но Белый дом решил отложить окончательное решение. Это вроде бы связано со стремлением США дать больше времени дипломатическим усилиям по разрядке напряженности в ситуации на украинско-российской границе.
По сообщениям источников, Украина пригласила в США системы противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты, больше противотанковых ракет Javelin, радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы, модернизированные артиллерийские боеприпасы и медикаменты. Положительный ответ на запрос Киев получил около месяца назад.
Источники не исключают, что эта партия помощи рассматривается Белым домом как инструмент давления на Москву, и поступит, если Россия решится на агрессию против Украины.
- Напомним, 14 ноября Украина получила четвертую партию дополнительной военной помощи от США.
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