США открыты для дополнительных санкций против РФ, - Байден

Такое заявление Байден сделал в Белом доме, обсуждая экономику США, пишет CNN .



"На этой неделе я буду говорить с членами G7 о том, что мы собираемся делать или не собираемся делать", - сказал американский лидер.



Байден отметил, что США "всегда открыты для дополнительных санкций" против России.

В среду, 4 мая, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила ряд мер, включающих запрет российской нефти. Также предлагается внести в санкционный перечень лиц, совершивших военные преступления в Буче, выключение Сбербанка и двух других компаний из системы SWIFT.



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