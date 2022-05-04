США открыты для дополнительных санкций против РФ, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что в стране открыты для дополнительных санкций против России после того, как Евросоюз объявил о новом раунде санкций
Такое заявление Байден сделал в Белом доме, обсуждая экономику США, пишет CNN .
"На этой неделе я буду говорить с членами G7 о том, что мы собираемся делать или не собираемся делать", - сказал американский лидер.
Байден отметил, что США "всегда открыты для дополнительных санкций" против России.
В среду, 4 мая, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила ряд мер, включающих запрет российской нефти. Также предлагается внести в санкционный перечень лиц, совершивших военные преступления в Буче, выключение Сбербанка и двух других компаний из системы SWIFT.
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