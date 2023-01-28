США открыли горячую линию, где можно сообщить о случаях коррупции по помощи Америки Украине
США открыли в Украине горячую линию генерального инспектора: оператору можно сообщить о случаях коррупции по американской помощи Украине
Об этом говорится в официальном документе линии.
"США отданы поддержке украинского народа во время развязанной Россией агрессивной войны. Мы должны обеспечивать надзор за использованием средств и ресурсов, предоставленных американскими налогоплательщиками в поддержку Украины. Советуем конфиденциально сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с программами или операциями Министерства обороны США, Государственного департамента США (включая Агентство США по глобальным медиа) и Агентство США по международному развитию, на соответствующую горячую линию", - говорится в сообщении.
- Напомним, Белый дом объявил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 2,5 млрд долларов: туда вошли ПВО Avenger, дополнительные Bradley, Stryker, боеприпасы к HIMARS.
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