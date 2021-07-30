США отклонили предложение Безоса в заключении договора по высадке на Луну
Правительство США отказало основателю Amazon и компании Blue Origin миллиардеру Джеффу Безосу в изготовлении и обслуживании космического модуля для полета на Луну
Об этом сообщает CNBC, передает "Укринформ".
Компания обжаловала решение о выделении $ 2, 9 млрд компании миллиардера Илона Маска SpaceX на строительство лунного модуля, утверждая, что космическое агентство NASA должно было определить несколько поставщиков, а не отдавать предпочтение одному.
Однако Счетная палата США, куда была направлена жалоба, заявила, что протест отклонен.
"Без конкуренции краткосрочные и долгосрочные месячные амбиции NASA будут отложены, в конце концов обойдутся дороже, что не будет отвечать национальным интересам", - заявил Безос.
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