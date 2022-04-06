США откажутся от встреч G20, если туда пригласят Россию
Соединенные Штаты будут бойкотировать заседания стран Большой двадцатки, если на них будут приглашены представители России
Об этом заявила в среду во время слушаний в Финансовом комитете Палаты представителей США глава американского минфина Джанет Йеллен, сообщает Укринформ.
"Президент Байден попросил исключить Россию из G20, и я дала четко понять своим коллегам в Индонезии (которая сейчас председательствует в группе стран, – ред.), что мы не будем участвовать во встречах, если там будут россияне", - отметила министр.
Она также подчеркнула, что США отказываются "вести бизнес как обычно" с российской стороной в какой-либо финансовой структуре и объединении.
- Напомним, 22 марта Польша предложила исключить Россию из G20. Против этого резко выступил Китай. Однако уже 25 марта Байден поддержал идею исключения России из G20 и предложил включить Украину в качестве наблюдателя. Его поддержал премьер Канады Трюдо.
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