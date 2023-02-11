Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

Кирби прокомментировал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, заявив, что намерен обсудить с лидерами России, Китая, Индонезии, Индии и США необходимость достижения мира в Украине.

"Именно президент Зеленский должен определить, уместны ли переговоры, и если уместны, то при каких обстоятельствах. Как бесчисленное количество раз говорил президент США Джо Байден. Ничего об Украине без Украины", - заявил Кирби.

Представитель американского ведомства также отметил, что Вашингтон поддержит Зеленского, когда и если он примет решение о переговорах с Россией.

Отметим, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретился с представителями России и Украины в преддверии своей инаугурации и призвал к прекращению войны. Позже министр экономики Украины Юлия Свириденко представила ему формулу мира, предложенную президентом Зеленским.