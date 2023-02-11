США отказались от предложения Бразилии обсуждать мир в Украине без Украины
Решение о мирных переговорах по завершению войны должен принимать президент Украины Владимир Зеленский
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.
Кирби прокомментировал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, заявив, что намерен обсудить с лидерами России, Китая, Индонезии, Индии и США необходимость достижения мира в Украине.
"Именно президент Зеленский должен определить, уместны ли переговоры, и если уместны, то при каких обстоятельствах. Как бесчисленное количество раз говорил президент США Джо Байден. Ничего об Украине без Украины", - заявил Кирби.
Представитель американского ведомства также отметил, что Вашингтон поддержит Зеленского, когда и если он примет решение о переговорах с Россией.
Отметим, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретился с представителями России и Украины в преддверии своей инаугурации и призвал к прекращению войны. Позже министр экономики Украины Юлия Свириденко представила ему формулу мира, предложенную президентом Зеленским.
- Напомним, власти Бразилии отказались предоставлять украинским военным снаряды для зенитных самоходных установок Gepard, которые были переданы Германией. Также отказалась предоставлять танковые боеприпасы.
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