США отказали в визах членам делегации России, председательствующей в Совбезе ООН
В России жалуются, что США не выдали визы российской делегации и не дали разрешение на спецсамолет главы МИД Сергея Лаврова. РФ в апреле председательствует в Совбезе ООН
Об этом пишет CNN .
Так, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал: "Мы призываем Вашингтон не медлить с выдачей виз нашей делегации, включая наших журналистов. Отказ в выдаче виз нарушает обязательства Соединенных Штатов как страны, принимающей штаб-квартиру ООН, препятствуя должному, полноценному функционированию всемирной организации".
Антонов также сообщил, что власти США "не дали согласия на прибытие самолета" с Лавровым на борту.
"Мы ожидаем, что американцы быстро выдадут разрешение самолета на вход в воздушное пространство США без каких-либо условий или ограничений", - сказал дипломат.
Стоит отметить, что председательство в Совбезе ООН меняется ежемесячно. Каждая страна-член председательствует по очереди. С апреля в Совбезе ООН председательствует Россия. Согласно статье 24 Устава ООН, на Совбез ООН как постоянный орган возложена ответственность за поддержку международного мира и безопасности.
- Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал председательство России в Совбезе ООН "злой шуткой".
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