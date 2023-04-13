Об этом пишет CNN .

Так, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал: "Мы призываем Вашингтон не медлить с выдачей виз нашей делегации, включая наших журналистов. Отказ в выдаче виз нарушает обязательства Соединенных Штатов как страны, принимающей штаб-квартиру ООН, препятствуя должному, полноценному функционированию всемирной организации".

Антонов также сообщил, что власти США "не дали согласия на прибытие самолета" с Лавровым на борту.

"Мы ожидаем, что американцы быстро выдадут разрешение самолета на вход в воздушное пространство США без каких-либо условий или ограничений", - сказал дипломат.

Стоит отметить, что председательство в Совбезе ООН меняется ежемесячно. Каждая страна-член председательствует по очереди. С апреля в Совбезе ООН председательствует Россия. Согласно статье 24 Устава ООН, на Совбез ООН как постоянный орган возложена ответственность за поддержку международного мира и безопасности.