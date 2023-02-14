США осудили российского бизнесмена Клюшина за хакерство и мошенничество, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Владислав Клюшин, владелец московской компании по информационным технологиям М-13, работавшей на российское правительство, был признан виновным по обвинениям в сговоре и мошенничестве с ценными бумагами.

Отмечается, что из пяти россиян, обвиняемых в реализации схемы на сумму почти $90 млн, Клюшин единственный, кого удалось арестовать.

Другие четверо остаются на свободе, включая Ивана Ермакова, бывшего офицера российской военной разведки, работавшего в М-13 и разыскиваемого правительством США за вероятное участие в хакерских схемах с целью вмешательства в президентские выборы 2016 года и нападений на антидопинговые агентства.

Прокуратура сообщила, что хакеры угоняли неопубликованные отчеты крупных компаний, и, опираясь на полученную информацию, торговали акциями. Для этого злоумышленники сломали сети двух фирм, которые помогают публичным компаниям представлять отчеты регуляторам ценных бумаг США.

С 2018 по 2020 год хакеры угоняли еще не объявленные отчеты о доходах сотен компаний, в том числе Tesla Inc и Microsoft Corp.

Угнанная финансовая информация об этих компаниях позволила Клюшину увеличить инвестиции с $2 млн на почти $21 млн. В целом группировка из $9 млн получила почти $90 млн.

Адвокаты бизнесмена утверждают, что нет никаких доказательств того, что он владел инсайдерской информацией и был причастен к хакерским атакам, а подлинной причиной обвинения Клюшина называют его связи с российским правительством.