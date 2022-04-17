США остаются непоколебимыми в поддержке, несмотря на все угрозы РФ, - посол Украины

Об этом сообщает " Укринформ ".



"Позиция США остается неизменной. Она была такова до войны. И мы слышим постоянно, независимо от того, какая лживая коммуникация не выходила бы из Кремля, какие бы запугивания не звучали в нотах или в прямых заявлениях, Штаты очень четко и публично говорят, что они – с Украиной, поддерживают нас в нашей борьбе за собственную жизнь, за демократию и суверенитет", - сказала Оксана Маркарова.



Посол Украины в США подчеркнула, что эта поддержка выражается не только в словах, но и реализуется в конкретных формах. Это и снабжение оружия и другой оборонной помощи; и обеспечения финансовой, энергетической и другой поддержки; а также введение санкций.



"Мы очень ожидаем, что в ближайшее время мы услышим новые пакеты санкций", - сказала дипломат.

Россия предупредила правительство США, что поставки оружия в Украину "подливают растительные масла" в конфликт и могут привести к неожиданным последствиям.

15 апреля сообщалось, что ничто не остановит администрацию президента США Джо Байден от продолжения поддержки Украины.

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