Об этом в эфире Эспрессо сказал дипломат Валерий Чалый.

"Я считаю, что проблема в том, что Вашингтон ведет линию закрытого общения с Россией. Они думают, что это поможет, они оставляют для Путина лично и его группки какие-то пути ухода. Такую щель они всегда оставляли для них. Но сейчас это не щель, это целое окно возможностей действительно для Путина просто прекратить войну", - сказал он.

По мнению дипломата, российский диктатор боится больше не внешних угроз, а внутренних, поэтому он пытается контролировать Российскую Федерацию.

"Но с точки зрения сугубо своих внутренних задач удержание контроля над Россией Путин пока видит угрозы больше внутри, чем снаружи. Парадоксально, но все его реакции в связи с этими решениями о референдумах и угрозах, они еще связаны с тем, что на него давило еще более радикальное крыло, чем он", - отметил Валерий Чалый.

Украинский дипломат убежден, что США не будут публично делать заявления о радикальных действиях в отношении российского диктатора Владимира Путина.

"Так вот никаких официальных заявлений лично по Путину не будет, хотя, конечно, чем он отличается от террористов, – я не знаю. Это очевидно, что он такой же", - добавил он.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин перешел к угрозам ядерного оружия и заявил, что РФ в случае угрозы территориальной целостности использует все имеющиеся у него средства.

Белый дом назвал безответственной риторику Путина и предупредил, что в случае применения оружия массового уничтожения РФ испытывает "тяжкие последствия".

У Соединенных Штатов Америки есть четкий план действий на случай применения Россией ядерного оружия, но Вашингтон отказался назвать подробности того, как США среагируют на применение Путиным ядерного оружия.

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