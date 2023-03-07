Об этом пишет La Repubblica .

Итальянское издание утверждает, что фон дер Ляен не отказалась от цели переизбраться в должность главы Еврокомиссии, однако также рассматривает возможность возглавить НАТО.

По информации газеты, шансы немки возглавить Альянс растут из-за поддержки со стороны Вашингтона. La Repubblica отмечает, что президент США Джо Байден дал понять, что пришло время первой женщине, которая станет генсеком НАТО. По его мнению, фон дер Ляйен обладает для этого соответствующими качествами. В прошлом она была министром обороны Германии.

Отмечается, что фон дер Ляен попытается укрепить свои позиции во время поездки в Канаду и США, которую она начинает 7 марта.

La Repubblica отмечает, что препятствием для назначения Урсулы фон дер Ляен появляется то, что она будет оставаться в должности главы Еврокомиссии до лета 2024 года, в то время как нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг должен сложить полномочия в октябре 2023 года. Итальянское издание уверено, что Белый дом попытается убедить норвежца согласиться на дальнейшее продление его полномочий.