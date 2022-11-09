Об этом идет речь на портале Госдепартамента США.

Отмечается, что помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт будет координировать поддержку энергетики Украины от правительства США. Он будет отвечать за распределение усилий с международными партнерами, в частности странами G7.

Известно, что он работал послом США в Украине с 2013 по 2016 годы, а также возглавлял международную энергетическую политику и программы помощи Департамента.

Межведомственная группа будет работать с международными партнерами через механизм G7 для предоставления необходимого оборудования и помощи для ремонта, обслуживания и укрепления украинского энергетического сектора в течение этой зимы.

В правительстве Соединенных Штатов Государственный департамент будет работать с министерством энергетики, министерством обороны, Агентством США по международному развитию и Советом национальной безопасности, чтобы оценить запросы от правительства Украины и определить ресурсы или оборудование, которые могут отвечать задаче.

8 ноября глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий спрогнозировал, что если не будет новых обстрелов со стороны России, то ситуация с энергоснабжением в центральных и северных областях Украины улучшится.

В ДТЭК заявили , что аварийные отключения света продлятся еще пару недель.