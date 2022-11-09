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США определили координатора по энергетической поддержке Украины

9 ноября, 2022 среда
20:36
Мир США и Украина

Помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Пайетт будет координировать энергетическую поддержку Украины со стороны правительства США с международными партнерами

Об этом идет речь на портале Госдепартамента США.

Отмечается, что помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт будет координировать поддержку энергетики Украины от правительства США. Он будет отвечать за распределение усилий с международными партнерами, в частности странами G7.

Известно, что он работал послом США в Украине с 2013 по 2016 годы, а также возглавлял международную энергетическую политику и программы помощи Департамента.

Межведомственная группа будет работать с международными партнерами через механизм G7 для предоставления необходимого оборудования и помощи для ремонта, обслуживания и укрепления украинского энергетического сектора в течение этой зимы.

В правительстве Соединенных Штатов Государственный департамент будет работать с министерством энергетики, министерством обороны, Агентством США по международному развитию и Советом национальной безопасности, чтобы оценить запросы от правительства Украины и определить ресурсы или оборудование, которые могут отвечать задаче.

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